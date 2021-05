Üle tuhande inimese hakkab Eesti Rahva Muuseumile samme lugema

Et eksponaadi tarbeks andmeid koguda, algatas ERM 1. maist kehalise aktiivsuse väljakutse, kuhu on end kirja pannud ligi tuhat inimest. Seejuures rõhutavad näituse kuraatorid, et tegemist pole sugugi üksnes spordifännidele suunatud üleskutsega.

​Uus tehnoloogia

Järjest menukamaks muutub oma kehalise tegevuse kohta digitaalselt andmete kogumine. Kõige levinum viis seda teha on päeva jooksul astutud sammude loendamine – kas tuleb kümme tuhat kokku? Kes kasutab selleks mobiilirakendust või aktiivsusmonitori, kes spordikella. Kõik need seadmed sobivad ka ERMi uues väljakutses osalemiseks.

Näituse eesmärk on heita pilk kõikidele neile kehaga seotud normidele, mis meid ühiskonnas saadavad, ütles teadur Kristel Rattus.

ERMi teaduri Tenno Teidearu sõnul luuakse sellist inimeste kehalise aktiivsuse näitajatel põhinevat andmeeksponaati Eestis esimest korda ja sellisel viisil tehnoloogia abil inimestelt muuseumieksponaadi jaoks Eestis varem andmeid kogutud pole. «See näituse osa käsitleb inimese keha ja tehnoloogia suhteid ehk kuidas on võimalik tehnoloogia abil oma keha parandada või täiustada,» selgitas Teidearu.

Algatusele registreerimine on praeguseks lõppenud. Selle korraldamiseks ja andmete kogumiseks kasutab ERM mobiilirakendust YuMuuv, mille on loonud Eesti idufirma just kollektiivsete füüsilise aktiivsuse väljakutsete jaoks.

Kuus teemat

Kehalise aktiivsuse näitajate mõõtmine võimaldab mõista keha ja liikumist andmetest lähtuvalt. See on üks võimalus hinnata oma keha ja tervist, seada endale eesmärke ja ka võrrelda ennast teistega. «Andmeeksponaat on üks osa suurest näitusest, kus soovime vaadata tagasi ajalukku ning mõista, kuidas erinevad kehaga seotud normid on aja jooksul muutunud,» selgitas ERMi kuraator-teadur Kristel Rattus.

Näitus hõlmab kuut teemat: elukaar, toit ja tervis, ilu ja sündsus, rahvuslik keha, kannatus ning tehnoloogiline keha.