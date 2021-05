Mis koroonaaega ja kaugõppesse puutub, siis õpetaja Saima Kaarna ei usu, et gümnaasiumiõpilased, kes on üldiselt head iseõppijad, nüüd rumalamaks jäävad. FOTO: Kristjan Teedema

Kes on see õpetaja, kelle pärast Treffneri gümnasistid võistlevad, kui on vaja oma uurimistööle juhendaja valida? «Õpetaja-õpetaja, palun! Me saame siis teadustööde konkursi teise vooru, kui teie meid juhendate,» lunivad nad.