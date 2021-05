Metsaülemana tean, et neil metsaosadel on kohalike silmis eriline tähtsus. Seda teadmist ning meile saadetud ettepanekuid arvesse võttes olen koostanud metsatööde kava projekti kümneks aastaks.

Kavas anname ülevaate metsast: kui suur osa sellest on majandatav või mittemajandatav, mis vanuses mets on ja mis puuliigid seal kasvavad. Seejärel kirjeldame, kuidas metsa lähema kümne aasta jooksul võiks majandada. Raied on välja pakutud aastati ja kõiki raieid ei pea tegema korraga.