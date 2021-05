Praegune haridus- ja teadusminister Liina Kersna on alati seisnud laste hariduse, tervise ja heaolu eest. Arvata, et õpetajate palga tõstmine huvihariduse arvelt oli talle kerge otsus, on vale. Mõistmaks, miks on õpetajate palgatõus ääretult oluline, tuleb teemasse natuke süüvida.