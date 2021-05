Marika Saar: hoop laste huviharidusele

Valitsuse otsus kärpida laste huvitegevuse ja huvihariduse toetust poole võrra toob riigikassasse seitse miljonit eurot kokkuhoidu ning jätab kohalikud omavalitsused ilma sama suurest summast. Tundub, et valitsusel jäid kaalutlemata mõjud, mis selle otsusega kaasnevad. Aastatega üles ehitatud maapiirkondade huviharidussüsteem ning omavalitsuste ja riigi partnerlussuhe saab praegu hävitava hoobi. Haridusminister selgitas, et omavalitsused on huvitegevuse vallas tugevad ja saavad ise hakkama, aga just seepärast nad ongi tugevad, et laste arengusse on panustatud koostöös riigiga. Kui sa võtad jalgrattalt ühe ratta ära, siis see kuigi hästi ei sõida.