Soome keele aasta õpetaja tiitel läks teist aastat järjest Tartusse

Aasta õpetaja Sille Lillestik on Tartu kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja ja võõrkeelte õpetajate ainesektsiooni juht. Lisaks olemasoleva õppematerjali kohandamisele ja täiendamisele, et seda oleks võimalik kasutada soome keele õpetamiseks erialasse lõimituna, on ta ise koostanud palju õppematerjale soome keele õpetamiseks.

Tartu kutsehariduskeskuse õppekorralduse juhi Mariann Karja sõnul on Sille Lillestik hooliv pedagoog, kes teeb oma tööd pühendunult ja erisusi arvestavalt. «Lisaks sellele, et Sille püüab keeleõppe teha võimalikult aktiivseks ja kaasavaks, on ta olnud saatev ja toetav pedagoog neile õppuritele, kes on saanud võimaluse teha Soomes praktikat,» rääkis Karja.