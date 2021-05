9. maiks on kariljonist koostanud eriprogrammi. «Et emadepäev ja Euroopa päev on langenud samale kuupäevale, on temaatilised palad jagatud viie kellaaja vahel,» selgitas Kollom. «Koroona on seadnud küll suured piirangud sisesaalidele, aga kellamängu saab kuulata turvaliselt kogu aasta. Ruumi jätkub. Kõik emad-vanaemad on koos laste ja lastelastega oodatud kuulama just neile tehtud emateemaliste kaunite laulude popurriid kell 12, 15 ja 18.»