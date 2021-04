Enefit Volt äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul said laadurid paigaldatud koos Tartu vallavalitsusega, kellelt tuli esmane initsiatiiv. «Tartu vald on oma uuendusmeelsusega eeskujuks ka teistele omavalitsustele, sest uute koolihoonete projekteerimisel planeeriti kogu ümbritsev keskkond tervikuna ning projekti kavandati kohe ka elektriautode laadurid. See muutis kogu hilisema paigaldusprotsessi sujuvaks ja kiireks,» sõnas Pääbo.

Tartu abivallavanema Tarmo Raudsepa sõnul on elektriautodele laadimislahenduste võimaldamine valla jaoks selge prioriteet. «Teades, et mitmed maailma suurimad autotootjad on lubanud selle kümnendi jooksul lõpetada sisepõlemismootoritega autode tootmise, on Tartu vald võtnud eesmärgiks võimalikult vara valmistuda elektriautode laialdasemaks kasutuselevõtuks,» märkis Raudsepp.