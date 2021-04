Tänavu jaanuaris asus linnaraamatukogu juhtima Krõõt Kaljusto-Munck, kes on ametisse nimetatud esialgu seni kaua, kuni on selgunud nüüd välja kuulutatud direktorikonkursi tulemused. Ta on töötanud varem linnaraamatukogu asedirektori ja hiljem ka arendusjuhina ning on asendanud endist direktorit Asko Tammet tema äraolekuaegadel.