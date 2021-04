ERMi näituse tarbeks mais algavale kehalise aktiivsuse väljakutsele on end kirja pannud juba ligi 700 inimest, sealhulgas rõhutavad eestvedajad, et tegemist pole üksnes spordifännidele suunatud üleskutsega.

Järjest menukamaks muutub oma liikumise mõõtmine, kõige lihtsam viis on sammude kogumine. Sotsiaalmeedias on mitmeid üleskutseid, mis soovitavad iga päev läbida 10 000 sammu. Kes kasutab selleks mobiilirakendust või aktiivsusmonitori, kes aga spordikella. Kõik need võimalused sobivad ka ERMi uues väljakutses osalemiseks.