Märtsis ilmunud raamatu peatükis, kuhu on koondatud valla elukorralduse teemalised dokumendid, võib lugeda Räpina vallavolikogu protokollist 29. aprillil 1882, et aukirja väärib Heinrich Ainson. Ta on vaktsineerinud 12 aastat ning selle ajaga rõugeid ehk «herneid» pannud 6000 lapsele ja täiskasvanule. Palgaks on ta selle eest saanud 18 rubla ning lisaks ei ole ta pidanud kõigil neil aastail maksma riigi- ja vallamaksu.