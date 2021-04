Hakkab pihta see oravate jutt, et majandus on uppis! Kui eelmisel valitsusel oli kõik üle ja reservid piisavad, siis nüüd on järsku kõik puudu? Kus on tõde? Ilmselt tavaline inimene ei teagi täpselt, mis ja kus, aga laste arvelt esimeses järjekorras riigi majandust päästma hakata on väga vale otsus.