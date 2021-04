Iga ettevõtte ja asutuse uhkus on ajalugu ning pikaaegne kogemus. Kohvik Werner rõhutab uhkusega enam kui 125-aastast vanust. Tartu ülikoolile annab kaalu asutamisaasta 1632. Ajalugu on märk kogemusest, kestvusest ja usaldusväärsusest. Tartu linnalgi on põhjust esile tõsta oma vanust: linna esmamainimine 1030. aastal on vanim kirjaliku esmamainingu daatum Eesti alal. Ajaga kaasneva kvaliteedimärgi kehastuseks linnas on majad, tänavad, haljastus jm, millel vastavalt ehitus- ja rajamisajale on oma iseloom.