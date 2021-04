Jõgeva alajaama tulekahjus kannatada saanud elektritehnika asendustööd on osutunud loodetust aeganõudvamaks. Lõuna päästekeskus andis teada, et elektrikud töötavad, et saada päeva jooksul vool tagasi seni ilma elektrita olevale 2200 kliendile. Hommikul said elektri tagasi Saduküla kliendid.