Tartlaste ette tulid fotod kannatavatest lastest, kelle silmades helgib nähtamatu päike

Näituse tutvustuses on märgitud, et Stingi sõber Bobby Sager on pildistanud lapsi sellistes sõjast räsitud piirkondades, nagu Afganistan, Iraak ja Rwanda, ning Põhja-Pakistani ja Palestiina põgenikelaagrites. «Nende näod on minu loo jaoks ideaalne visuaalne analoog,» lisas muusik. «Nende vägivalla ja ebaõigluse, pommide ja kuulide seas üles kasvanud laste silmis on selgelt näha ahastus ja piin, aga ka mingi tabamatu lootus. See ongi nähtamatu päike, mille Bobby on oma fotodega nähtavaks teinud.»