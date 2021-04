See on pigem positiivne, et suuri maanteid korrastatakse, kommenteeris WRC Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe.

Tartu ja Otepää teedel tulevad suvel ka WRC Rally Estonia kiiruskatsed. Teetöödes praegu probleemi veel ei nähta ja seetõttu pole ka arutatud võimalike muudatuste üle. «See on pigem positiivne, et suuri maanteid korrastatakse, ühe ürituse pärast töid peatada ei saa ja see poleks ka mõistlik,» kommenteeris WRC Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe.

Ta lisas, et ülejäänud elu ei saa seisma jääda, kui kavandatakse rallit. «Ilmselt tuleb natuke ebamugavust tunda, aga järgmiseks aastaks on meil sellisel juhul tervem ja ilusam tee,» ütles ta. «Tänavu on meil kasutada suurem territoorium ja saame vajaduse korral kiiruskatsed ümber tõsta. Kuid kindlasti on ka teetööde piirkonnas võimalik mingil viisil liikuda, kõik on tehtav.» Lõpetuseks märkis ta, et mullu Tartus korraldatud kiiruskatsete ajal oli üles kaevatud osa Ülikooli tänavast, kuid ükski sõit ei jäänud sõitmata.