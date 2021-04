Autovabaduse puiestee laieneb tänavu ka keskparki

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ütles, et autovabaduse puiestee laieneb sel aastal ka keskparki, sest tänavu on vähemalt praeguse kava järgi plaanis rohkem tegevusi kui mullu. «Loomulikult on meil endiselt risk, et teatud asjad võivad ära jääda, aga praegune optimistlik programm on võrdlemisi mahukas,» lausus ta.