Vaktsineerimiskeskuses löövad vabatahtlikena kaasa naiskodukaitsjad

Vabatahtlike ülesanne on juhendada inimesi vaktsineerimiskeskuses liikumisel. Esialgu on korraga abis neli vabatahtlikku, hiljem töökoormuse suurenedes kuni seitse inimest. Naiskodukaitsjatele lisaks on vabatahtlikke veel, kokku 130 inimest, kes teevad oma tööd viietunniste vahetuste kaupa.