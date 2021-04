Jõgeva kriisikomisjon kogunes Jõgeva päästehoones Aia 36, kus voolu saadakse generaatoriga. Koostööd tehakse Elektrileviga, kes on suhelnud suurklientidega ning praegu tõsiseid probleeme ettevõtete töös veel ei ole. Jõgeva haigla töö on tagatud generaatoriga. Valmiduses on generaatorid, mida vajadusel kriitilistes kohtades voolu andmiseks kasutatakse.