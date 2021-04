Riigikogu esimees on ringsõidul Tartus ja Elva vallas

Ratas kohtub terve rea teaduse ning tervishoiu eestvedajatega, ning on lubanud nendega arutada, kuidas senisest tõhusamalt inimeste tervist kaitsta. Kohtumistel ettevõtjate, omavalitsusjuhtide ja töötukassa esindajatega on põhiteemaks märgitud tööhõive taastamine ning riigi abi selles.

Tartus käib Ratas päeva vältel läbi Tartu ülikoolist, biotehnoloogiaettevõttest Solis BioDyne, linnavalitsusest, töötukassast, ülikooli kliinikumist ja teemamajast. Elvas on visiidi pidepunktid vallavalitsus, haigla, Verevi järve rannaala, Elva eraettevõtjate algatatud ökosüsteemide arendamine, elektroonikatootja Enics Eesti AS, noorte loodud Kohvik Lohvik ning põllumajandusettevõte Teedla Mõis AS.