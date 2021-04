Umbusaldusavalduse esitajad heidavad Vuksile ette planeeringu menetlemisel olulist tähtsust omava informatsiooni eiramist ja varjamist, kohaliku omavalitsus aluspõhimõtete eiramist ja vallajuhtimise maine kahjustamist.

Volikogu istungil umbusaldusavaldust esitlenud fraktsiooni Elva vallakodanik esimees Tõnu Aigro sõnul on Verevi planeeringu menetlust saatnud kohaliku kogukonna ja võimukandjate süvenev vastandumine.

«Planeeringu menetlemisel on Reformierakonna juhitud koalitsioon toiminud kompromissitult ning käinud valikuliselt ümber planeeringut puudutava informatsiooniga. Seejuures on valla infokanalid asunud tegelema planeeringu läbisurumist iga hinna eest õigustava propagandaga,» ütles Aigro.

Abivallavanem Kertu Vuks sõnas, et Verevi detailplaneeringu protsess algatati Elva vallavolikogus ja see kestis kokku 2,5 aastat. «Kogu planeeringuprotsess on olnud avalik, kõik planeeringuga seotud arvamused ja muud dokumendid on olnud ja on kõigile huvilistele kättesaadavad.»

Vuksi sõnutsi jääb tehtud avalduses arusaamatuks, millises etapis ja mida on avalikkuse eest avaldusele allakirjutanute väitel varjatud. «Verevi detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu esitati see ka Rahandusministeeriumile arvamuse andmiseks,» lausus ta.

Rahandusministeeriumi arvamus on samuti kõigile kättesaadav, sh volikogu ja komisjoni liikmetele, märkis ta. Rahandusministeeriumi esitatud arvamusi on Vuksi sõnutsi kehtestamisotsuse kujundamisel kaalutud, sealhulgas seda, miks ei ole võimalik ehitusõigust vähendada ja maakasutuse sihtotstarvet muuta. Kogu kaalutlusotsus ja põhjendused on välja toodud ka detailplaneeringu kehtestamisotsuses, mis volikogule esitati.

Elva vallavolikogu asub umbusaldusavaldust menetlema 24. mai istungil. Vallavolikogu 29 liikmest on 19 koalitsiooni ja 10 opositsiooni esindajad.