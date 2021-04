Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit rajab 135-kohalise hooldekodu Annemõisa 2 ja 4 asuvatele kinnistutele. Selleks renoveeritakse Annemõisa 2 aadressil asuv liidule kuuluv endine seminarihoone ning laiendatakse seda kõrvalasuvale 2000 ruutmeetri suurusele linna krundile. Praegu asub linna alal lammutatav elamuhoone, hooldekodu ehitamiseks antakse kinnistu liidule tasuta kasutamiseks.

Eluringikeskuse rajab liit Annemõisa 2 ja 4 kinnistutele. FOTO: Kristjan Teedema

Neljakorruselise Eluringikeskusesse tuleb talveaed/kohvik, jõusaal, saun, aula erinevate ürituste läbiviimiseks, lasteaed ning hoones jätkab koos käimist ka kohalik kogudus. 3000 ruutmeetri suurusesse päikselisse sisehoovi on planeeritud laste mänguala, kasvuhooned, kergliiklusteed ning erinevad lehtlad istumisaladeks.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul aitab Eluringikeskus võimaldada tartlastele kvaliteetset hooldekoduteenust oma kodulinnas. Lees lausus, et hooldekodukohtade puudus on Tartus suur väljakutse. Lisaks Tartu Hooldekodule on tartlased hooldekoduteenusel üle Eesti, sest Tartus pole kohti piisavalt, sõnas ta.

«Rajatav Eluringikeskus aitab seda muret lahendada. Head meelt teeb ka pakutava keskuse võimaluste mitmekesisus ning plaan laste energia vanemaealiste elukogemusega kokku viia,» märkis Lees.

Eluringikeskuse projektijuht Henri Lehtsaar selgitas, et eesmärk on luua kristlikel väärtustel põhinev hooldekodukeskkond, kus eakad saaksid väärikalt vananeda. «Oleme keskuse rajamist planeerinud juba üle kolme aasta ning meie esmane soov on kaasaegses keskkonnas inimesi läbi hooldamise ja erinevate tegevuste teenida,» rääkis ta.

«Meie jaoks on oluline, et elanikud tunneksid ennast väärikate ja väärtuslikena. Head meelt valmistab eriti see, et saame seda teha partnerluses Tartu linna ja erinevate kogudustega,» lisas Lehtsaar.