Teadlased uurivad kvantarvutikindlat krüptograafiat

Koostöö osana luuakse ka ühisjuhendamisega doktorandi koht. Doktoritöös hakatakse looma uusi e-valimiste krüptoalgoritme, mida kiiresti arenevad kvantarvutid ei ohustaks. Kuigi mitmesugustel füüsikalistel printsiipidel töötavad kvantarvutid on maailmas jätkuvalt esimeste töötavate prototüüpide faasis, on juba suudetud leida esimesi algoritme, kus kvantarvutite eelised tavaliste järjest arvutavate arvutite ees on märgatavad. Ilma praeguseid lahendusi uuendamata võib aga tekkida oht, et tulevikus võivad andmed ja näiteks e-valimiste privaatsus ohu alla sattuda.