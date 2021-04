Nüüd ilmus kliinikumi parklasse makseautomaadi ette silt, millel kirjas küsimus «Kas eesliinitöötaja on juba tööle tuleku eest maksnud?» Autoriks on märgitud K-unstibrigaad, kuid kes on täpsemalt tegija, polnud esmaspäeva õhtuks teada.

Üle 4000 töötajaga kliinikumis on kaugemalt tulijaid palju, näiteks Ihastest või hoopis linnast väljast kõrvalvaldadest. See tähendab, et jala või rattaga tööle jõudmine pole neile meelisvariant. Ka koroonaajal bussiga tööle sõit pole kuigi hea soovitus.

Soovitus käia jala

Kaheksa aastat kliinikumis õena töötanud Kadi Hõlpus ütles, et isegi kopsakama palgaga arstid ei taha tihti tasulises parklas parkida, rääkimata hooldajatest ja õdedest, kelle palk on väiksem. Seetõttu püütakse ikka leida parkimiskoht kõrvaltänavas eramajade kõrval. Kuigi ka kliinikumi lähedal asuvatel tänavatel piiras linn parkimisaja kuni kahe tunnini, et vähendada nende kohalike muret, kes ei saanud varem oma koduaeda sisse, sest nende väravaesised olid kinni pargitud.

Haigla kõrval parkimismajas maksab külastajale tund parkimist euro, päevapilet aga kolm eurot ja kõrval parklas viis eurot. Kliinikumi töötajatele on parkimiskoha soodushind 30 eurot kuus. See kuutasu ei olnud aga Hõlpuse sõnul paljud hooldajad ja õed nõus maksma, sest nad töötasid osalise koormusega või tegid aeg-ajal öövahetusi teiste tööde kõrvalt.

Kopsakas summa

Päevapilet töötajatele maksis esialgu 1,5 eurot, kuid veebruaris alandati töötajate pöördumise tulemusel hind ühele eurole. Samuti tehti töötajatele vastutulek, et päevapilet kehtis 25 tundi, et need, kes olid 24 tunnise vahetusel, ei pidanud vahetuse lõppedes tormama parkimist pikendama, vaid saaksid oma vahetuse rahulikult üle anda ja mitte muretsedes, kas sai juba kopsaka trahviteate.

Hõlpus ütles, et kliinikumi töötajad on parkimistasu üle tuliselt arutanud. «Eks see on ebameeldiv ka, et ühel päeval öeldakse sulle, et pead maksma selle eest, et tööl käid.»

Tartu ülikooli kliinikumi majandusteenistuse direktor Aare Tooni sõnul tehti parkimine tasuliseks, et tagada parkimiskohad patsientidele, sest varem oli parkla autodest ülekoormatud.

«Et kliinikumi meditsiinilinnakus töötab enamus kliinikumi töötajatest ning suur osa tervishoiuteenustest osutatakse just siin, siis võib päeva tippaegadel parkimiskohtade leidmine olla keerulisem, samas siiski parem võrreldes eelneva olukorraga,» ütles Toon.