Keskpark on see koht, kuhu linnavõim ja suur osa kultuuriavalikkust loodab peagi kerkimas näha südalinna kultuurikeskust, ja nagu samuti kõigile teada, lubab linnavalitsus, tuginedes viie aasta eest juba kesklinna üldplaneeringus kirja saanule, et hoonestada võib kuni poole sellest umbes kahe hektari suurusest pargist.