Sotsiaaltranspordi teenust on vallad pakkunud ka varem, ent aprilli alguses võttis asjakorralduse üle Tartumaa ühistranspordikeskus. Teenus pakub tuge eakatele ning erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele. Järgmise kahe aasta vältel on eesmärk analüüsida sotsiaaltranspordi vajadusi, et töötada välja senisest kokkuhoidlikum ja läbimõeldum logistikasüsteem.