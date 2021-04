Merike Lumi: Tartu parkidest ja kultuurist linnas

Meie varasemad elustandardid on lootusetult rikutud. Kas tahame või mitte, aga peame hakkama uut moodi mõtlema ja elama. Mitte ainult indiviidina, vaid uut moodi peab hakkama toimima ka me elukeskkond linn.

Seetõttu on imelik, et Tartu kesklinna plaanitakse ehitada südalinna kultuurikeskus. Koroonasõda käib, iga viimane kui sent on arvel, kunstiinimesed pidavat olema hädas, ja nüüd siis selline raha neelav suurehitis?