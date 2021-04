Viimase paari kuu jooksul ei möödu päeva, kus keegi ei arvaks midagi Poe tänava ja kaubamaja vahel asuva pargi kohta. Tänu arutelule on see roheala lõpuks nimegi saanud – keskpark. Pärast lapsepõlve möödumist ei mul olnud sinna kunagi asja, isegi läbi jalutamiseks mitte. Ilmselt on kodutud alkoholilembesed linnakodanikud välja tõrjunud teised, kes on ajaveetmiseks leidnud pisut soliidsema koha, olgu Delta platvormi või Pirogovi platsi. Nüüd, kui keskpargi säilimine senisel kujul on ohus ning võitlus kisub barrikaadidele, tuleb end selgemalt positsioneerida.