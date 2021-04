Omanikuvahetuse pärast hiljuti fookusesse tõusnud kino Ekraan ei ole arhitektuurilt ainulaadne hoone. See valmis tartlase Raul-Levroit Kivi (1920–2009) käe all 1960. aasta alguseks Eesti Projekti Tartu osakonnas tüüpprojektina. Samasugune veidi üle 400 filmivaataja mahutav hoone ehitati 1960. aastatel Ahtmes, Võrus, Viljandis ja Tallinnas – nii Mustamäel kui ka Pääskülas –, kuid ainukesena neist on tänini kinona tegutsenud Ekraan.