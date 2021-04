Psühholoogia bakalaureusekraadi on seni saanud omandada päevaõppes, mis nõuab pidevat ja aktiivset kohalkäimist. Paljud on aga soovinud psühholoogiat õppida töö ja pere kõrvalt ning osakoormusega sessioonõpe annab selleks paindliku võimaluse. Kaks korda kuus toimuvad sessioonid võimaldavad õppetöös osaleda ka väljaspool Tartut elavatel inimestel. Programm on tasuline.

«Koroona-aasta võimaldas näha inimpsüühikat uuest küljest. Muutused võisid vallandada ootamatuid reaktsioone nii endal, lähedastel kui ka ühiskonnas laiemalt. Kuigi enamasti räägitakse vaimse tervise probleemide süvenemisest, ei tähenda see sugugi, et kõik tunnevad end ühtemoodi negatiivselt. Paljudele ei tekita muutused erilist stressi ja rõõmu leitakse ka nüüdsel ajal. On teada, et muutustega kohanemist ning enda säilenõtkuse suurendamist on võimalik õppida ja treenida,» selgitas psühholoogia õppimise vajalikkust psühholoogia instituudi juhataja ning kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor Kariina Laas.

Psühholoogia sessioonõpe pakub inimese psüühika ja käitumise, selle toimimise ja muutmise kohta laialdasi teadmisi, mis aitavad maailma uue nurga alt mõtestada. Õppekavasse kuuluvad nii sotsiaal- ja loodusteaduste alusained kui ka psühholoogia kitsamaid valdkondi tutvustavad õppeained. Õppejõud on oma valdkonna tippspetsialistid ning tõendus- ja teaduspõhiste teadmiste eestkõnelejad. Samuti käivad instituudis esmaklassilised külalisõppejõud välismaalt.