Autovabaduse puiestee naaseb taas suvel Tartu kesklinna

«Autovabaduse puiestee oli eelmise suve üks silmapaistvamaid sündmusi. Otsustasime selle tagasi tuua ka tänavu, et tartlased ja Tartu külalised saaksid linnasüdames hästi aega veeta. Sellel aastal laieneb Autovabaduse puiestee ka kõrval asuvasse parki ja kuu aega toimuva sündmuse läbivad teemad on linnaruum ja keskkond,» rääkis linnapea Urmas Klaas.

Autovabaduse puiestee eesmärk on meelitada inimesed Tartu kesklinna turvaliselt aega veetma, pakkudes neile põnevat kultuuriprogrammi ja linnaruumi elavdavaid tegevusi. Ettevalmistuse käigus tehakse koostööd kultuurikorraldajatega, ettevõtjatega, partnervaldadega ja teiste suvesündmuste, nagu Rally Estonia, Tartuff, Klaaspärlimäng, rokkooper «Johnny» ja Tartu toidu- ja veinifestival eestvedajatega.

Autovabaduse puiestee programmijuht Maris Peebo ütles, et suvel ootab külastajaid ees veel suuremaks kasvanud veesilm, karussell, AS Tartu Turu lille-, toidu- ja käsitööturud. Pargist leiab kunsti- ja piknikualad, rulapargi ja statsionaarse suvelava, kuhu Tartu 2024 meeskond kutsub esinema muusikuid ja DJ-sid. Soovijad saavad Autovabaduse puiesteele või südalinna asutustesse pääsemiseks kasutada Vabaduse puiesteel sõitvat iseliikuvat bussi.

«Lisaks mitmekülgsele kontserdiprogrammile on võimalik ka muul moel meelt lahutada. Ootame inimesi tennist mängima, viipekeelt õppima, eakaid päris oma tantsuõhtutele ja muusikasõpru pühapäevastele puhkpillimuusika kontsertidele. Paljude teiste ettevõtmiste kõrval toimub nelja nädala vältel otse sündmuskohal maalitud kunsti heategevuslik oksjon koostöös Tartu Kunstimajaga,» loetles Peebo.

Tartlastel on võimalik ka ise pakkuda ideid, kuidas rikastada tänavust Autovabaduse puiestee programmi. Ideede esitajad peaksid olema valmis oma idee ka ise ellu viima. Ideid saab üles anda lehel: www.tartu.ee/avp-ideekorje.

Sel aastal on kavas mitmeid lahendusi, mis kutsuvad mõtlema keskkonna teemal. Muuhulgas rakendatakse esimest korda peagi valmivat Tartu linna keskkonnasõbralike sündmuste juhist. Üritusele tehakse hiljem ka otseste keskkonnamõjude analüüs.

Korraldajad jälgivad pidevalt viiruse leviku olukorda ja lähtuvad sellest programmi kavandamisel. Sarnaselt eelmisele aastale, on tegevused ja toitlustus korraldatud nii, et inimesed saaksid viibida hajutatult ja alal on kätepesuvõimalus. Suuri kogunemisi aitavad vältida turvatöötajad.