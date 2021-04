Siiri Laidla: ei tohi minu murkat hävitada!

Sõna võtma ajendas Tartu kesklinna haljasala ümber puhkenud arutelu, et kas ehitada sellele magusale südalinna roheplatsikesele kultuurikeskus või mitte ehitada. Ka kõrvaltvaatajale on näha, et asi võtab tuure, kogutakse poolt- ja vastuallkirju ning ei möödu päevagi, kui ajalehes keegi sel teemal ei muljetaks. Igaühel neist on oma kujutlus ja argumendid, miks peaks või ei peaks uus kultuurimaja just keset alllinna ainukest suuremat haljasala paiknema.