Kui töö pakub huvi, on tulemust kergem saavutada kui hambad risti ebameeldivaid asju tehes. Seda vast oleme kogenud kõik. Õppimisega on sama lugu. Kui võrrelda näiteks sügava nõukogude aja algklasside õpikuid praegustega, siis tundub, et tänapäeva koolijuntsudel läheb õppimine märgatavalt libedamalt.