Supilinna kassid saavad täna näitusel kokku

Pärast näituse sulgemist jäävad endiselt näha maalitud kassid, sest need on maalitud lippaiale, kuid fotod lähevad aialt maha sinna, kus on nende koht.

Kümnete kasside maalimine on Evestusel käinud juba mõnda aega, kuid kasside pildistamisega tegi Rae algust veelgi varem.

«See oli tõesti vältimatu,» selgitas Evestus näituse sündi. «Heleni terrassi vastu ehitasid naabrid aia, mis rikkus vaate nende kaunile hoovile. Siis Helen küsis, et äkki võib midagi maalida ja et mina seda teeksin. Helen oli just otsustanud hakata pildistama Supilinna kasse ja sedasi see sündis.»

Kõik näitusele pääsenud kassid on päriselt Supilinnas üles pildistatud ja seejuures on kõik kassid pildistatud nii, et vaatavad kaamerasse. «Kõik kassid poseerivad talle, need pole mingid loodusfotod,» kinnitas Evestus.

Näitust luues on selgeks saanud, et kõige rohkem on Supilinnas musti kasse.