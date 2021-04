SmileRun sari on unikaalne, kuna kõik etapid toimuvad Tartu eri linnaosades ning annavad osalejatele võimaluse avastada Tartu paiku ning spordiradu. Iga etapi pikkus on 5 kilomeetrit ning oodatud on nii jooksjad kui ka kõndijad. Kõikidest osalustasudest pool annetatakse koos Tartu ülikooli kliinikumi astefondiga Herbert Masingu miljööteraapilisele Pepleri ravikodule.

ERMi Jüriööjooks 22.–29. aprillil on virtuaalne ning viiekilomeetrise raja saab läbida põneval märgistatud rajal ERMi ümbruses, sealjuures on raja profiil sobilik kõigile, näiteks saab osaleda ka lapsevankriga.

Toetatav Pepleri ravikodu on loodud raske ning püsiva psüühikahäiretega noortele, kellele pakutakse asutuses ööpäevaringset tuge. Ravikodu lapsed on kokku puutunud vägivalla, hirmu ning etteaimamatusega, mis on jätnud nende hinge sügavad haavad. Asutuses on loodud noortele kodune ning turvaline keskkond, kus neid aitavad terapeudid ning pedagoogid. Osalustasudest kogutud annetustega toetatakse ravikodu lapsi psühholoogilise abi saamiseks.