Kahte neljakorruselisse elamusse tuleb kokku 56 korterit, millest 16 on kohandatud liikumisraskustega elanikele. Tegemist on Tartu tänavuse aasta ühe suurima investeeringuga. Elamispindu on võimalik saada neil tartlastel, kes vajavad linna abi endale ja oma perekonnale eluruumi tagamisel. Samuti inimestel, kel on raskusi iseseisva toimetulekuga.