«Valitsus asub täiendavaid meetmeid ja piiranguid leevendama mais ning seetõttu pikendab linnavalitsus kohatasu osas kehtivaid põhimõtteid aprillikuu lõpuni. Lapsevanemad on teinud ära suure töö, et viiruse levikut lasteaedades pidurdada. Endiselt palume jätta võimalusel lapsed koju, kuid rühmad on avatud kõigile nendele lastele, kelle hoidu ei saa teisiti korraldada,» ütles linnapea Urmas Klaas.