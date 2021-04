Rally Estonia vabatahtlikud läbisid viie päevaga riigieksamite koroonaproove transportides 12 000 kilomeetrit

«Kui Terviseamet meie poole pöördus eksaminandide testimiskorraldusega, saime üsna kiiresti aru, et 170 kooli üle Eesti proovivõtu ja ohutustarvikute viimine ning proovide ära toomine kolmel päeval käib meile üle jõu,» rääkis SYNLAB Eesti projektijuht Gerly Kedelauk. Ta lisas, et SYNLABi oma 30 autojuhti on praegu täiskoormuses transportides proove nii avaliku testimise punktidest kui perearstikeskustest ning aasta taguse koostöö pealt on usaldus vabatahtlike vastu olemas.

SYNLABi Tallinna laos pandi koolide jaoks valmis testimiseks vajalikud tarvikud ja ohutusvahendid ning rallitiim sai ohutu logistika koolituse. Vabatahtlike kaasamine võimaldas proovid kiiremini laborisse saada ning eksaminandid said tänu sellele tulemused kiiremini, on Kedelauk tänulik noorte nimel oma vabast ajast koole külastanud inimestele.

«Esmalt täname, et SYNLAB Eesti meid usaldab, see on meie erimeeskonnale suur tunnustus. Kogu plaan sündis sellel aastal väga operatiivselt. Meile tehti ettepanek loetud päevad enne esimest proovivõtukomplektide koolidesse vedu,» kirjeldas WRC Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe. Ta lisas, et see oli hea võimalus aktiveerida kolm kuud enne WRC Rally Estonia 2021 starti oma suurem meeskond. «Sarnaselt eelmise aastaga soovime korraldada igas mõttes turvalise spordi suursündmuse, seda nii kohalike elanike, publiku kui osalejate seisukohalt,» lisas Hõbe.