Kultuurihuviline luukere kippus pärast näitusi lasteraamatusse

Ma ei mäleta, millal tekkis esimene mõttevälgatus, et luukere Juhanist tuleks raamat kirjutada. Aga tal on prototüüp, see luukere on päriselt olemas, tema nimi on samuti Juhan ja ta asub Kütiorus, minu heade sõprade juures. Temaga on elus juhtunud nii mõndagi.