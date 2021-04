Kalev Kilk on pealtnäha tavaline 62-aastane Tartu mees, kes sisustab päevi peamiselt koeraga jalutades, raske puudega sõpra aidates, korrastab maamaja ning on tegev korteriühistu juhatuses. Seda kõike niipalju, kui tarvis või jõudu jagub. Tööl ei käi ta juba üle kümne aasta, sest keevitajatöö tegemiseks enam jaksu ega tervist ei jätkunud.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Kopsudes on sõlmed, millest iga hetk võib kasvaja areneda, liigesevalu on igapäevane asi, kilpnäärmest oli üks pool kanamunasuurune, see lõigati ära, hambad lagunesid viimseni, jõudu ei jätkunud isegi kaheaastast poega trepist teisele korrusele tassida,» rääkis Kilk. Selleks ajaks, kui tervis kadus, oli ta pealt neljakümnene.