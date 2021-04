Tartumaa tasuta bussiliiklust on vähestest sõitjatest hoolimata suuresti töös hoitud. Tavapäraselt tihe graafik on osa ohutusmeetmetest, et sõitjaid hajutada. Sõidukaardi näitamise kohustust ajutiselt ei ole, juhtidel on lubatud sõitjaid ise loendada ja nende eest sõidukaarti valideerida.