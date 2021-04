Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai teisipäeval määravaks kaitsemäng. «Me ei saanud teisel veerandajal kohe nende maa-ala murdmisega hakkama ja nii said nad mängu tagasi,» selgitas Kandimaa. Ta lisas, et tartlased pole tänavu rünnakutel palju hiilanud, aga play-off’id on kaitse peal ning tasavägistes mängudes loeb kaitse rohkem.

​Kivi sõnul on Tartu meeskonnas omavaheline klapp juba hea ning mängijad teavad oma rolle ja oskusi. Kivi on enda arenguga rahul ning tunneb fännidest puudust. «Publikuta mängimine on mulle ikka veel võõras, eriti play-off’is, kus rahva kaasaelamine annaks palju juurde. Fännide emotsioonid on need, mille nimel me korvpalli mängime,» lisas ta.