Niisugust poliitikas osalevate naiste pisendamist kasutavad meespoliitikud väga palju. Sellel on üks selge eesmärk: rõhutada enda tähtis mees olemist. Mees on poliitikas tihtipeale nii tähtis, nii tark ja nii õigust täis, et ta rõhutatult loobub naistega diskuteerimast või väitlemast. Mis see naise sõna ikka on, vaat andke mulle mees pulti, siis alles räägiksime, väljendab selline mees kõigiti. Mehele tihti ei loe, et puldis olev naine on ilmsesti teinud olulisele positsioonile jõudmiseks kõvasti tööd. Pea alati rohkem kui samalaadsel positsioonil mehed, sest naised ju teatavasti paljude meelest siiski poliitikasse kuigivõrd ei sobi. Sest ikkagi naised ju, nende pärusmaa on köök, lapsed, ühiskonna madalapalgalised tööd!