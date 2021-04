Tartumaa on Eesti väikseima nakatumisnäitajaga maakond

Tartumaa viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 187,9. Sellega on Tartumaa praegu Eesti väikseima nakatumisnäitajaga maakond. Tartumaast pisut kõrgem on näitaja Saaremaal, kus see on 193,5. Kõige suurem nakkusnäit on Raplamaal, kus viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 679,1.



Tartu ülikooli kliinikumis vajab haiglaravi 45 Covid-19 patsienti, neist 13 on intensiivravi osakonnas. Tartumaal on vaktsiini saanud 25,6 protsenti elanikest. Üle 70-aastastest on vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 66,9 protsenti.