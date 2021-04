Tänavate puhastusleping keelab põhitänavate sõiduteel liikluse tipptundidel (esmaspäevast reedeni kell 7.15–8.45 ja 16–18.30) puhastustööde tegemise. Välja arvatud need korrad, kui on vaja likvideerida reostust, mis on tekkinud õnnetuse või hooletuse tagajärjel.