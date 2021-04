Muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik Inga Raudvassar rääkis eile, et menetlus on alles alanud. «Kaalume olusid, aga see teema on veel väga värske, me ei ole ühtegi kindlat otsust teinud,» ütles ta. «Vaatame üle hoone üldise olukorra ja mälestise tunnustele vastavuse. Millalgi tuleb ka meie seisukoht.»