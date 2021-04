Olulisim sihteesmärk on see, et ühiskond saaks toimida nii, et haiglad töötaksid normaalsel koormusel ning abivajajad ei jääks ravita. Piirangute eesmärk ei ole lihtsalt niisama vähendada haigestumiste arvu, vaid haigestumiste arvu vähenemine on vahe-eesmärk, mis aitab hoida haiglasse sattujate arvu väikse. Samuti pole esmalt riskirühma vaktsineerimise eelistamine eesmärk omaette, vaid vahe-eesmärk, abinõu, mis peaks süsteemi sujuvuse korral vähendama haiglasse sattujate arvu varem kui siis, kui kõik saaks oma sutsu vabas järjekorras.