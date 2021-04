Siiani on kõik hallid Eestis asunud Tallinnas ning Tartu linn plaanib kümne aasta jooksul pneumohalli kõrvale ehitada ka statsionaarse jalgpallihalli. ​

Aasta ringi kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga valmib aasta lõpuks ning seda hakkab haldama Tartu Sport. Esimese järgu tööd lähevad maksma ligi kolm miljonit eurot, millest kultuuriministeeriumilt saadav toetus on 1,5 miljonit eurot.​

Jalgpallihallist on puudust tuntud juba paarkümmend aastat.

Annemõisa väljaku mõõtmed on 105 x 64 meetrit, mis vastab jalgpalliliidu nõuetele.

​Pneumohall kinnitatakse betoonvundamendile ning halli puhuvad kompressorid sisse rõhu, mis hoiab kuplit üleval. Pneumohalli kupli saab suveks maha võtta ning siis on võimalik väljakut kasutada väljas treenimiseks.

​​Uue jalgpalliväljaku juures on 151 parklakohta ning lähedal asuvad kolm suurt kooli: Annelinna gümnaasium, Kivilinna kool ja Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Kõik uued jalgpallihallid Eestis rajatakse teadlikult koolide lähedale, et need saaksid uusi sportimisvõimalusi päeva esimesel poolel kasutada.