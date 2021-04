Lastekirjandus õitseb ja on heal järjel

Eesti lastekirjanduse keskus kirjeldab head lasteraamatut nii: see on kaunilt kujundatud, arendab kujutlusvõimet ja äratab uudishimu ning näitab, kui mitmekülgne on maailm, kutsub lugema ning on huvitav nii lapsele kui vanemale. Ehk võiks lisada ka ilusa ja nõtke keelekasutuse klausli.