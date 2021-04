VIDEO ⟩ 11-aastaseks saanud poiss tähistas sünnipäeva autoroolis

Videos on näha, kuidas 11-aastane poiss on autoroolis ja kõrval istuv poiss filmib olukorda. Kaassõitja väitel kiirendas juht äsja auto saja kilomeetrini tunnis.

Mõnda aega hiljem võttis politsei ühendust poisi isaga, kes tõdes, et juba ootas korrakaitsjate kõnet. Tartu politsei piirkonnavanem Anti Peiponen ütles, et isa oli väga kohkunud, kuna oli ise see, kes poja rooli lubas.